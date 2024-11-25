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Армстронг о Монтгомери в «Сент-Луисе»: «Его работа — настроить нашу игру в атаке. Нам нужно улучшить большинство и больше играть перед воротами»

Клуб уволил главного тренера Дрю Бэннистера, пригласив на его место Джима Монтгомери, недавно покинувшего «Бостон».
Источник: Спортс"

«Блюз» в текущем сезоне НХЛ забросили 52 шайбы в 22 играх (без учета решающих буллитов) и занимают занимают 30-е место в лиге по среднему числу голов за игру (2,36).

По среднему числу бросков в створ за игру — 29-е (26,2), по эффективности большинства — 25-е (16,7%).

"В последнем матче мы забили в большинстве, но в целом нам нужно улучшить игру в этой ситуации и довести реализацию, по крайней мере, до среднего для НХЛ уровня. Это сразу добавит нам от половины до целого гола в среднем за игру.

Это работа Монти — выяснить, как настроить игру в нападении, чтобы забивать голы. Лично я считаю, что нам нужно больше играть перед воротами.

В этом сезоне я просмотрел много матчей (Армстронг — генеральный менеджер сборной Канады на Олимпиаде-2026 — Спортс«“) и анализировал то, как сейчас забиваются голы.

Мы часто стремимся завести шайбу в ворота, но для этого все должно идеально сходиться. А в хоккее нет совершенства. Поэтому нам нужно чаще идти туда, где идет борьба, и искать удачу там. Я считаю, что в сегодняшней НХЛ это очень важно", — сказал Даг Армстронг.