Армстронг о Монтгомери в «Сент-Луисе»: «Его работа — настроить нашу игру в атаке. Нам нужно улучшить большинство и больше играть перед воротами»

Мы часто стремимся завести шайбу в ворота, но для этого все должно идеально сходиться. А в хоккее нет совершенства. Поэтому нам нужно чаще идти туда, где идет борьба, и искать удачу там. Я считаю, что в сегодняшней НХЛ это очень важно", — сказал Даг Армстронг.