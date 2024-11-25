Он заменял великого Харламова, чудом не загремел в армию и стал клоуном. Невероятная история Шуйдина

Андрей Шуйдин — человек очень необычной судьбы. Он стал трехкратным чемпионом СССР с юниорскими и молодежными командами ЦСКА. Талантливый форвард посвятил хоккею много лет и имел все шансы заиграть в основе московских армейцев на постоянной основе. Он даже некоторое время подменял Валерия Харламова в тройке с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым, когда тот попал в первую аварию и долго восстанавливался. Но для него была уготована другая судьба. Шуйдин так и не смог закрепиться в обойме сильнейшей команды страны и пошел по стопам отца — начал работать в цирке. Однажды, когда Андрей еще выступал за молодежную команду ЦСКА, его чуть не отправили в армию.
В один из обычных дней, когда Андрей переодевался после очередной тренировки, его и Геннадия Станкевича вызвало к себе руководство клуба. Руководители сказали, что молодым хоккеистам необходимо явиться в ближайший призывной пункт — им пришли повестки. При этом армейские боссы заранее позаботились о том, чтобы их талантливых воспитанников не забрали в армию — им дали сопроводительные письма с рекомендациями из ЦСКА, благодаря которым Шуйдина и Станкевича должны были перенаправить в армейскую команду. Контролировать весь этот процесс доверили тренеру молодых парней — великому Александру Павловичу Рагулину, легенде ЦСКА. Без него бумажки, выданные будущим профессиональным хоккеистам, были фантиками. Но все пошло наперекосяк с самого начала.
«Мы просидели на сборном пункте до вечера, никто за нами из ЦСКА не приехал. А один телефонный звонок с призывного пункта стоил рубль, это при том, что с телефонного аппарата можно было позвонить за две копейки. Такие расценки. Это ладно, но у нас на двоих с Генкой было всего пять рублей. В результате я дозвонился до мамы, объяснил ситуацию, она из дома начала названивать в ЦСКА. В это время армейские “купцы” вовсю формировали команды новобранцев, забирая кого куда. Мы думаем, сейчас нас загребут в армию, куда потом денешься с “подводной лодки”? Дошло дело до наших фамилий, вызывают. Что делать? Мы с Генкой спрятались в здании призывного пункта под лестницей», — рассказывал форвард.
Спустя время мама Шуйдина все-таки дозвонилась до Рагулина. Все родственники к тому моменту уже сильно паниковали — они боялись, что Андрея заберут в армию и его хоккейная карьера неизбежно подойдет к концу. К счастью для семьи Шуйдина, Александр Павлович вышел на связь. Но только в два часа ночи. Оказывается, тренер молодежной команды ЦСКА уехал на дачу и совсем позабыл о своих подопечных. Это было не похоже на Рагулина, который во времена игровой карьеры был одним из самых ответственных игроков ЦСКА. Это переложилось и на его тренерский путь — Александр Павлович никогда не опаздывал на тренировки и к каждому занятию подходил полностью подготовленным. Но в тот день все произошло так, как произошло. К счастью, вопрос решился и молодых хоккеистов отпустили домой.
«На следующий день нас снова вызывают, а мы опасаемся выходить. А в это время, оказывается, армейцы уже все вопросы решили, и нас уже должны были командировать в хоккейную команду. В итоге приехали в ЦСКА, а там майор какой-то нас встречает словами: “Наконец-то явились, “дезертиры!” Одним словом, кино и немцы”, — вспоминал Шуйдин.