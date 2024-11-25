Он заменял великого Харламова, чудом не загремел в армию и стал клоуном. Невероятная история Шуйдина

«Мы просидели на сборном пункте до вечера, никто за нами из ЦСКА не приехал. А один телефонный звонок с призывного пункта стоил рубль, это при том, что с телефонного аппарата можно было позвонить за две копейки. Такие расценки. Это ладно, но у нас на двоих с Генкой было всего пять рублей. В результате я дозвонился до мамы, объяснил ситуацию, она из дома начала названивать в ЦСКА. В это время армейские “купцы” вовсю формировали команды новобранцев, забирая кого куда. Мы думаем, сейчас нас загребут в армию, куда потом денешься с “подводной лодки”? Дошло дело до наших фамилий, вызывают. Что делать? Мы с Генкой спрятались в здании призывного пункта под лестницей», — рассказывал форвард.