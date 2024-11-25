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Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»

Без своего капитана, выбывшего на 4−6 недель из-за перелома ноги, «Кэпиталс» проиграли два матча подряд, забив в них лишь 3 гола.

Источник: Спортс"

"Я понимаю, какие выводы можно сделать из этого.

Да, он игрок, который помогает нам забивать. Но если вы посмотрите на статистику и на то, что происходило, даже когда он был в составе, вы увидите, что мы в основном полагались на ошибки соперника при передачах.

Это не самая сильная наша сторона, но мы будем работать над тем, чтобы создавать моменты при игре «5 на 5» и не полагаться только на прессинг и перехваты«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора.