Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов»

"Я понимаю, какие выводы можно сделать из этого.
Да, он игрок, который помогает нам забивать. Но если вы посмотрите на статистику и на то, что происходило, даже когда он был в составе, вы увидите, что мы в основном полагались на ошибки соперника при передачах.
Это не самая сильная наша сторона, но мы будем работать над тем, чтобы создавать моменты при игре «5 на 5» и не полагаться только на прессинг и перехваты«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
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