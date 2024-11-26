Строум про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Нужно найти способ создавать больше моментов. Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше»

"Очевидно, это всего лишь два матча, но это два матча без Ови, и мы не знаем, сколько времени его не будет с нами. Нам нужно найти способ создавать больше моментов.
Мы не так часто доводим шайбу до ворот, как раньше, это касается и нападающих, и защитников, так что нужно искать способы делать это. Вчера мы хорошо держали шайбу, но, конечно, они [ «Нью-Джерси»] перебросали нас до третьего периода, когда нам удалось нанести больше бросков.
Но, я думаю, если мы будем играть так, как в третьем периоде, с чуть большей самоотдачей и стремлением добираться до ворот и действовать активнее, у нас все будет в порядке«, — сказал нападающий “Вашингтона”.
Карбери про 2 поражения «Вашингтона» без Овечкина: «Понимаю, какие выводы можно сделать, но даже при нем мы полагались на ошибки соперника. Работаем над созданием моментов».