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«Колорадо» дважды заменил вратаря в матче с «Тампой». Аннунен пропустил 5 шайб за 30:03, Георгиев — 3 за 29:57

«Эвеланш» проиграли «Лайтнинг» (2:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Спортс"

В старте у клуба из Денвера вышел Юстус Аннунен. В первом периоде он пропустил 3 шайбы после 6 бросков и был заменен на Александра Георгиева.

Россиянин пропустил 2 шайбы до конца первого периода и еще одну — во втором. В общей сложности он отразил 14 из 17 бросков за 29:57.

В 13 играх в текущем сезоне у него 6 побед при 87,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,49.

В третьем периоде Аннунен вернулся в ворота и пропустил еще 2 шайбы. В общей сложности финн отразил 11 из 16 бросков за 30:03. Поражение в игре было записано на его счет.

В 11 играх в текущем сезоне у него 6 побед (87,2%, 3,23).