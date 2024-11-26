Алексей Протас: «Овечкин хочет забивать в каждом моменте. Он от всех требует по максимуму, особенно от партнеров по звену. Это держит тебя собранным»

Травма — это очень обидно. Думаю, что он вернется только сильнее. Возможно, пауза пойдет на пользу. Он ведь за всю карьеру около 30 игр только пропустил. Он с позитивом к этому относится. Мы должны продолжать играть в наш хоккей. Если мы хотим далеко забираться, мы не должны зависеть от одного человека.