Майоров о Гашеке: «Ненормальный! НХЛ наплевать. На Овечкина, Кучерова, Малкина, Мичкова народ ходит»

Если ты Овечкин и ты приносишь деньги в кассу клуба и в кассу НХЛ, то ради бога, пожалуйста. Потому что на Овечкина народ ходит, ходит на Кучерова, на Малкина, сейчас еще на Мичкова и так далее. Вот что нужно НХЛ, — заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.