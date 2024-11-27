Евгений Кузнецов: «Величие Овечкина в том, что у него есть голевое чутье. Он знает, где оказаться в нужный момент. Его “офис” работает в НХЛ уже почти 20 лет»

Бывают такие хоккеисты, которые не бегают за шайбой, а стараются предугадать, где она окажется. И они своим открыванием сами предлагают партнеру по команде, чтобы к нему шла передача. Потому что на уровне НХЛ в 99,9% случаев все в такой ситуации сделают пас на Овечкина — все знают, что он лучше всех забивает с той точки.