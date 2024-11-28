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Федор Канарейкин: «Смешно говорить, что “Авангард” пролетает мимо плей-офф. Это не какая-то невыполнимая задача»

После 29 матчей омичи занимают на Востоке 8-е место. В среду новым тренером «Авангарда» стал Ги Буше.

Источник: Спортс"

«Смешно говорить, что “Авангард” пролетает мимо плей-офф. Это команда, которая не нуждается в рекомендациях, она регулярно подтверждает и входит в лидирующую группу на Востоке.

Попадание в плей-офф, будем откровенны — это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Если учесть, что есть неконкурентный «Барыс», совершенно разобранный «Амур», клуб из Тольятти со своими проблемами, их очень сильно штормит.

Конечно, «Авангард» попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом", — сказал заслуженный тренер России.