Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов забил победный гол в матче «Баффало», став 2-й звездой. У него 14+21 в 21 игре

Форвард «Миннесоты» признан второй звездой этой игры. Первой стал вратарь «Уайлд» Филип Густавссон, отбивший все 39 бросков.

Источник: Sports

Капризов набрал 35-е (14+11) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру.

Сегодня за 22:15 — лучший показатель среди форвардов «Миннесоты» — у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность — «плюс 1».