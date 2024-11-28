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Воронков набрал очки в 4-м матче подряд — передача против «Монреаля». У него 5+3 в 12 играх

Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 8-е (5+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 12 матчей.

Сегодня за 18:24 (4:18 — в большинстве) у Воронкова ни одного броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 силовых приема, полезность — «0».