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Цыплаков против «Бостона»: гол, передача, 2 броска и 6 хитов за 16:16

Нападающий «Айлендерс» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:6).

Источник: Спортс"

Максим Цыплаков провел на льду 16:16, отметился 2 бросками в створ ворот и 6 силовыми приемами. Он также допустил 1 потерю и совершил 1 перехват.

Всего на его счету теперь 13 (3+10) баллов в 23 играх сезона.