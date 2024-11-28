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Малкин сделал передачу в матче против «Ванкувера». У него 5+16 в 24 играх сезона

Нападающий «Питтсбурга» набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (5:4).

Источник: Спортс"

Евгений Малкин провел на льду 18:45 (полезность «минус 2») и отметился 1 броском в створ ворот. Он также допустил 2 потери и совершил 1 перехват.

Всего на его счету теперь 21 (5+16) очка в 24 играх сезона.