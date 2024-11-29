Роднина о смене гражданства: «Нельзя огульно всех осуждать, причин может быть масса. Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта»

Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну.
Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история.
Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Михаил Дегтярев: «Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе».