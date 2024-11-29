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Роднина о смене гражданства: «Нельзя огульно всех осуждать, причин может быть масса. Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта»

"У человека может быть масса причин сменить гражданство: экономические, политические, семейные обстоятельства.
Источник: Спортс"

Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну.

Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история.

Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Михаил Дегтярев: «Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе».