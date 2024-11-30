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Зибанежад, Форсберг, Кемпе, Экхольм, Хедман, Форслинг, Густавссон — в итоговом составе Швеции на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ

Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
Источник: Спортс"

4 декабря должны быть официально представлены полные составы команд.

Официальный сайт НХЛ представил окончательный вариант состава сборной Швеции.

Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники:

Расмус Андерссон («Калгари»); Расмус Далин («Баффало»); Маттиас Экхольм («Эдмонтон»); Густав Форслинг («Флорида»); Виктор Хедман («Тампа»); Эрик Карлссон («Питтсбург»); Хампус Линдхольм («Бостон»).

Нападающие:

Йеспер Братт («Нью-Джерси»); Лео Карлссон («Анахайм»); Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»); Филип Форсберг («Нэшвилл»); Вильям Карлссон («Вегас»); Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»); Элиас Линдхольм («Бостон»); Вильям Нюландер («Торонто»); Элиас Петтерссон («Ванкувер»); Рикард Ракелль («Питтсбург»); Лукас Рэймонд («Детройт»); Мика Зибанежад («Рейнджерс»); Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»).

Бедард, Лафреньер, Марнер, Конекны и Барзэл — в окончательном составе Канады на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ.