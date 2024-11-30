Зибанежад, Форсберг, Кемпе, Экхольм, Хедман, Форслинг, Густавссон — в итоговом составе Швеции на Турнир четырех наций по версии сайта НХЛ

Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.