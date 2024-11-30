Драйзайтль о Скиннере: «Отличный вратарь, способен быть основным. Часто “Ойлерс” не играли на должном уровне, чтобы помочь ему»

"Безусловно, было много матчей, где мы не играли на должном уровне, чтобы помочь ему. И тогда, очевидно, никто не выглядит хорошо, особенно с точки зрения статистики. Для него сейчас главное — просто играть.
Ему нужно сосредоточиться на своей игре и делать то, что он умеет. Мы знаем, что он вполне способен быть основным голкипером — мы это уже видели.
Ему просто нужно избавиться от лишнего груза, который приносит давление или сторонние разговоры. Он отличный вратарь, и он наш человек«, — сказал нападающий “Эдмонтона”.