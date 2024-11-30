Кучеров сделал пас на победный гол в матче с «Нэшвиллом». У него 12+22 в 22 играх

Россиянин продлил результативную серию (1+4) до 3 игр. Всего в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 34 (12+22) очка.
За 16:39 (3:44 — в большинстве) в игре с «Предаторс» у Кучерова 2 броска в створ ворот, полезность — «минус 1».
На 62-й минуте форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту, реализовавшему большинство.
Россиянин продлил результативную серию (1+4) до 3 игр. Всего в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 34 (12+22) очка.
За 16:39 (3:44 — в большинстве) в игре с «Предаторс» у Кучерова 2 броска в створ ворот, полезность — «минус 1».