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Марченко набрал 1+2 в матче с «Калгари». У него 23 очка в 22 играх

На 59-й минуте форвард «Коламбуса» забросил шайбу в пустые ворота.

Источник: Спортс"

Всего в 22 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 23 (9+14) балла.

За 16:19 (1:13 — в большинстве, 0:15 — в меньшинстве) в матче с «Флэймс» у Марченко 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, полезность — «плюс 3».