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Селебрини забил 8-й гол в сезоне НХЛ и догнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. У форварда «Сан-Хосе» 13 очков в 14 играх

Форвард «Сан-Хосе» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (8:5).

Источник: Спортс"

На счету первого номера драфта НХЛ-2024 стало 13 (8+5) очков в 14 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 4».

18-летний канадец делит 1-е место по голам среди новичков с форвардом Матвеем Мичковым из «Филадельфии» (по 8). На третьем месте — форвард «Каролины» Джексон Блэйк (7).

В гонке бомбардиров среди новичков Селебрини делит 3-е место с форвардом Максимом Цыплаковым из «Айлендерс» (по 13 баллов). Лидирует Мичков (17 очков в 22 играх), на втором месте идет Логан Станковен из «Далласа» (15 в 21).