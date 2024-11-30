Селебрини забил 8-й гол в сезоне НХЛ и догнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. У форварда «Сан-Хосе» 13 очков в 14 играх

В гонке бомбардиров среди новичков Селебрини делит 3-е место с форвардом Максимом Цыплаковым из «Айлендерс» (по 13 баллов). Лидирует Мичков (17 очков в 22 играх), на втором месте идет Логан Станковен из «Далласа» (15 в 21).