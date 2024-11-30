Бобровский делит с Холлом 11-е место в истории НХЛ по числу побед (407). У идущего 10-м Тони Эспозито — 423

Победа стала для него 11-й в текущем сезоне и 407-й за карьеру в рамках регулярок (в 717 играх).
Бобровский делит 11-е место среди всех вратарей в истории лиги по их числу, сравнявшись с Гленном Холлом (407 в 906).
В топ-10 входят Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 566 в 1031), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837) и Тони Эспозито (423 в 886).
При этом по числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский делит 16-е место в истории лиги с Джоном Ванбисбруком (по 374).
В топ-15 входят Бродер (649), Руа (551), Флери (501), Белфор (481), Джозеф (447), Савчук (445), Плант, Луонго (оба — по 437), Эспозито (423), Холл (407), Грант Фюр (403), Лундквист (399), Крис Осгуд (391), Майк Вернон (385) и Доминик Гашек (384).