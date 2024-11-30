Терещенко о стычке Задорова с Малкиным: «Конфликта нет, просто недопонимание. Никита Женю даже не ударил — так, оттолкнул от борта»

Защитник «Брюинс» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинс», стоявшего к нему спиной. Малкин нанес ответный удар, попав по защитнику «Бостона» Мэйсону Лорею.
В итоге оба россиянина получили по малому штрафу.
"Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьезное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади — вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание.
Обоих удалили по итогам эпизода? Конечно, клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Задоров нанес Малкину удар клюшкой со скамейки в матче «Бостона» с «Питтсбургом», Евгений ударил в ответ. Оба получили по малому штрафу.