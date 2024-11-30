Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терещенко о стычке Задорова с Малкиным: «Конфликта нет, просто недопонимание. Никита Женю даже не ударил — так, оттолкнул от борта»

Инцидент произошел в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Питтсбургом» (1:2).
Источник: Спортс"

Защитник «Брюинс» сидел на скамейке своей команды и ударил клюшкой форварда «Пингвинс», стоявшего к нему спиной. Малкин нанес ответный удар, попав по защитнику «Бостона» Мэйсону Лорею.

В итоге оба россиянина получили по малому штрафу.

"Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьезное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади — вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание.

Обоих удалили по итогам эпизода? Конечно, клюшками размахивать нельзя. Но особого значения я бы этому эпизоду не уделял", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Задоров нанес Малкину удар клюшкой со скамейки в матче «Бостона» с «Питтсбургом», Евгений ударил в ответ. Оба получили по малому штрафу.