Терещенко о стычке Задорова с Малкиным: «Конфликта нет, просто недопонимание. Никита Женю даже не ударил — так, оттолкнул от борта»

"Да, видел этот эпизод, но не думаю, что там что-то серьезное. Задоров Малкина даже не ударил — так, оттолкнул от борта. А Женя просто не видел, кто там сзади — вот и отреагировал так. Уверен, никакого конфликта нет, просто недопонимание.