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«Миннесота» выменяла Иржичека и драфт-пик 5-го раунда у «Коламбуса», отдав Ханта и пики 1-го, 2-го, 3-го и 4-го раундов

«Блю Джекетс» получили за 6-го номера драфта НХЛ-2022 защитника Дэймона Ханта, а также сразу 4 драфт-пика — 1-го раунда (2025 год), 2-го (2027), 3-го (2026, изначально принадлежал «Колорадо») и 4-го (2026, изначально принадлежал «Торонто»).
Источник: Спортс"

Отметим, что пик 1-го раунда является защищенным. Если выбор будет в топ-5, то останется у «Миннесоты», а «Коламбусу» отойдет пик 1-го раунда 2026 года.

«Уайлд» также достался выбор в 5-м раунде (2025).

21-летний чешский игрок в общей сложности провел 53 матча в НХЛ и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 14:28.

В нынешнем сезоне Иржичек сыграл 6 матчей за «Коламбус» и отметился 1 (0+1) баллом за результативность. Также в его активе 3 (2+1) очка в 4 играх за «Кливленд» в АХЛ.