Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Миннесотой». Он провел 5-ю игру за «Нэшвилл» в сезоне

21-летний россиянин провел 5-й матч за «Предаторс» в текущем сезоне. Набранное очко тоже стало для него первым в лиге.
Сегодня Свечков (9:57, 0:40 — в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.
Форвард «Нэшвилла» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:3 ОТ).
21-летний россиянин провел 5-й матч за «Предаторс» в текущем сезоне. Набранное очко тоже стало для него первым в лиге.
Сегодня Свечков (9:57, 0:40 — в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.