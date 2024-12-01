Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Миннесотой». Он провел 5-ю игру за «Нэшвилл» в сезоне

Форвард «Нэшвилла» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:3 ОТ).

21-летний россиянин провел 5-й матч за «Предаторс» в текущем сезоне. Набранное очко тоже стало для него первым в лиге.

Сегодня Свечков (9:57, 0:40 — в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.