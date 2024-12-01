Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» выиграл 4-й матч подряд и возглавил Восток. Клуб идет на 3-м месте в общей таблице НХЛ

«Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» (6:5) и сместили их с первого места на Востоке.

Клуб из столицы США набрал 35 очков в 24 играх и занимает общее 3-е место в таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» и «Миннесоте» (по 36 очков в 24 играх).

В 6 матчах без травмированного капитана Александра Овечкина у команды под руководством Спенсера Карбери стало 4 победы при 2 поражениях.

Ранее в рамках победной серии «Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:1), «Тампу» (5:4) и «Айлендерс» (5:4 ОТ). В следующем матче «столичные» примут «Сан-Хосе» (начало матча по московскому времени — 4 декабря в 03:00).