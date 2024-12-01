Фетисов об Овечкине: «Уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть Гретцки и устремиться к 1000 голов. Для Александра нет ничего невозможного»

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
"Его уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть рубеж Уэйна Гретцки в 894 гола, уверенно перешагнуть отметку в 900 голов и устремиться к тысяче.
Для Овечкина нет ничего невозможного!" — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!
Фетисов о том, что Макдэвид не вышел получать «Конн Смайт»: «Он показал, что это приз Бобровского. Этот поступок сделал Коннора еще более значимой фигурой для НХЛ».