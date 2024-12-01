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Фетисов об Овечкине: «Уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть Гретцки и устремиться к 1000 голов. Для Александра нет ничего невозможного»

39-летний Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

"Его уровень таланта и профессионализма позволяет преодолеть рубеж Уэйна Гретцки в 894 гола, уверенно перешагнуть отметку в 900 голов и устремиться к тысяче.

Для Овечкина нет ничего невозможного!" — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!

Фетисов о том, что Макдэвид не вышел получать «Конн Смайт»: «Он показал, что это приз Бобровского. Этот поступок сделал Коннора еще более значимой фигурой для НХЛ».