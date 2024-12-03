Джек Хьюз набрал 8 очков в 3 играх. Форвард «Нью-Джерси» делит 10-е место в гонке бомбардиров

В последних 3 играх на счету 23-летнего американца 8 (3+5) баллов при полезности «+4». В текущем сезоне — 33 (11+22) очка в 28 играх и «+8».
Хьюз делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги с Митчем Марнером из «Торонто».
Форвард «Нью-Джерси» сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:1). Его признали первой звездой встречи.
В последних 3 играх на счету 23-летнего американца 8 (3+5) баллов при полезности «+4». В текущем сезоне — 33 (11+22) очка в 28 играх и «+8».
Хьюз делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги с Митчем Марнером из «Торонто».