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Джек Хьюз набрал 8 очков в 3 играх. Форвард «Нью-Джерси» делит 10-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Нью-Джерси» сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:1). Его признали первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

В последних 3 играх на счету 23-летнего американца 8 (3+5) баллов при полезности «+4». В текущем сезоне — 33 (11+22) очка в 28 играх и «+8».

Хьюз делит 10-е место в гонке бомбардиров лиги с Митчем Марнером из «Торонто».