Почему «Трактор» стал чередовать победы и поражения? Невозможно быть всегда идеальными на сто процентов. Такое случается, это тоже часть длинного сезона. Иногда тебе нужны изменения и улучшения. И нам удалось внести корректировки в свою игру. Нам нужно продолжать становиться лучше — вот это самое главное«, — сказал вратарь “Трактора”.
Фукале о 3:1 с «Автомобилистом»: «Понравилось, как “Трактор” отреагировал на тяжелый выезд. Нужно продолжать становиться лучше»
"Мне понравилось то, как мы отреагировали на тяжелый выезд. Я подготовился хорошо, вся наша команда подготовилась хорошо. И мы все вместе смогли победить.