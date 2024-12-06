Мэйсек после 3 подряд поражений «Автомобилиста»: «У нас есть травмированные, в составе сейчас много молодых игроков»

«Это дерби, так что игра получилась эмоциональной и напряженной. Обе команды играли хорошо, но победил соперник. Два поражения от “Трактора” меньше чем за неделю? Не могу назвать какую-то одну причину. Так как у нас есть травмированные, в составе команды сейчас много молодых игроков. Они получили свой шанс и очень сильно стараются. Хотя хотелось бы видеть наших основных игроков в составе», — сказал Мэйсек.