Свечников впервые набрал 4 очка в матче НХЛ — гол в пустые и 3 ассиста против «Колорадо». У него 22 балла в 26 играх в сезоне

24-летний россиянин трижды ассистировал партнерам, а в концовке поразил пустые ворота (в 3-й раз в этой регулярке). Он прервал серию из 4 игр без очков. На счету нападающего 22 (9+13) балла в 26 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5». Сегодня Свечников (19:47, 5:46 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ (еще 4 — не в створ) и 2 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.