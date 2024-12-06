Сорокин пропустил 4 шайбы от «Сиэтла» после 13 бросков и был заменен. Поражение — 11-е в 17 играх в сезоне

На третий период вышел Маркус Хогберг (Семен Варламов не попал в заявку на игру в связи с травмой нижней части тела) и отразил все 11 бросков. Пятую шайбу победители забросили в пустые ворота. В текущем сезоне у Сорокина 6 побед и 11 поражений (из них 4 — за пределами основного времени) в 17 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.