Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сорокин пропустил 4 шайбы от «Сиэтла» после 13 бросков и был заменен. Поражение — 11-е в 17 играх в сезоне

Вратарь «Айлендерс» отыграл два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (2:5).

Источник: Спортс"

На третий период вышел Маркус Хогберг (Семен Варламов не попал в заявку на игру в связи с травмой нижней части тела) и отразил все 11 бросков. Пятую шайбу победители забросили в пустые ворота. В текущем сезоне у Сорокина 6 побед и 11 поражений (из них 4 — за пределами основного времени) в 17 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.