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Федотов пропустил 2 шайбы от «Флориды» после 7 бросков и был заменен на Колосова

«Филадельфия» уступила «Пантерс» (5:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

28-летний российский вратарь вышел в старте, пропустил 2 шайбы (на 3-й и 7-й минутах) и был заменен после первого периода. В игру вступил 22-летний Алексей Колосов. Белорус отразил 16 бросков из 20, поражение было записано на его счет. Последнюю шайбу южане забросили в пустые ворота. В текущем сезоне у Федотова 4 победы в 10 играх (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,48), у Колосова — 3 победы в 8 играх (88,2%, 3,22).