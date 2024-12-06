Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ — 41 очко в 26 матчах. Маккиннон с 40 — 2-й, Капризов с 39 — 3-й

Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги — 41 (14+27) балл в 26 играх. Форвард «Эвеланш» Нэтан Маккиннон, отметившийся в этом матче результативной передачей, идет вторым — 40 (9+31) баллов в 27 играх. На третьем месте располагается форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 39 (16+23) баллами в 24 играх. Отметим, что Нечас достиг отметки 40 очков в сезоне быстрее всех игроков в истории «Каролины» и «Хартфорда». Прежний рекорд принадлежал Эрику Стаалу (27 игр, 2005/06). Среди чешских игроков в истории лиги за меньшее число игр 40 очков набирал только Яромир Ягр («Питтсбург», 1995/96 — в 18 играх, 1999/00 — в 21). При этом Нечас повторил результат Давида Пастрняка («Бостон») в сезоне-2019/20. Макдэвид набрал 0+4 с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров — 35 очков в 23 играх. Отставание от Нечаса — 6 баллов.