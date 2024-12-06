Макдэвид набрал 0+4 в матче с «Коламбусом» и делит 7-е место в гонке бомбардиров — 35 очков в 23 играх. Отставание от Нечаса — 6 баллов

Игра с 4+ передачами стала для него 10-й за карьеру в рамках регулярок — лучший результат среди действующих игроков. В текущем сезоне на счету 27-летнего канадца стало 35 (12+23) очков в 23 играх. Он делит 7-е место в гонке бомбардиров лиги с Микко Рантаненом из «Колорадо» и Йеспером Браттом из «Нью-Джерси». Отставание от лидера — Мартина Нечаса из «Каролины» — составляет 6 баллов. Нечас набрал 1+1 с «Колорадо» и стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ — 41 очко в 26 матчах. Маккиннон с 40 — 2-й, Капризов с 39 — 3-й.