Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев и Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по мнению The Score

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.