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Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев и Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по мнению The Score

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
Источник: Спортс"

По правилам турнира сборные могут быть составлены только из игроков НХЛ.

По мнению The Score команда России выглядела бы следующим образом:

Вратари: Шестеркин, Сорокин, Василевский.

Защитники:

Сергачев — Любушкин;

Орлов — Гавриков;

Проворов — Задоров/Мироманов.

Нападающие:

Капризов — Малкин — Кучеров;

Панарин — Барбашев — Свечников;

Овечкин — Наместников — Мичков;

Марченко — Бучневич — Ничушкин/Дорофеев.

Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров — главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций.

Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России.