Овечкин, Малкин, Капризов, Кучеров, Панарин, Сергачев и Василевский вошли бы в состав России на Турнир четырех наций по мнению The Score

По правилам турнира сборные могут быть составлены только из игроков НХЛ.
По мнению The Score команда России выглядела бы следующим образом:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Василевский.
Защитники:
Сергачев — Любушкин;
Орлов — Гавриков;
Проворов — Задоров/Мироманов.
Нападающие:
Капризов — Малкин — Кучеров;
Панарин — Барбашев — Свечников;
Овечкин — Наместников — Мичков;
Марченко — Бучневич — Ничушкин/Дорофеев.
Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров — главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций.
Составы на Турнир четырех наций: там сыграют звезды НХЛ, но не будет России.