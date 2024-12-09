Овечкин уже вовсю тренируется, Курьянов вошёл в штаб «Локомотива». Итоги дня в хоккее

«Я считал, что в этом сезоне хорошо играю, потому что у меня было примерно 10 очков в 18 матчах, правда, за это нужно благодарить Кирилла и Зука. Так вот недавно после тренировки они взяли мою клюшку и начали выбрасывать шайбы верхом из зоны, бросать по бортам, падать на ровном месте — шутили надо мной, в общем. Это было так смешно!» — сказал Миддлтон в подкасте Spittin' Chiclets.