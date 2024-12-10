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Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Он человек. Ближе к концу он начнет нервничать»

39-летний капитан «Вашингтона» занимает 2-е место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

«Он человек. Он будет нервничать ближе к концу», — приводит слова Гретцки журналист The Athletic Крис Джонстон.

«Не думаю, что он настоящий». Травмированный Овечкин уже тренируется на льду!