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Гретцки о погоне Овечкина: «Надеюсь, пожму ему руку в том матче, когда он побьет рекорд. “Вашингтон” побеждает, играет хорошо, Карбери проделал огромную работу»

Канадец является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 894 шайбы. На второй позиции находится Александр Овечкин, забросивший 868 голов на данный момент.
Источник: Sports.Ru

"То, что он делает, — это невероятно. То, что он делает, — это замечательно. То, что он делает, — это здорово для хоккея.

Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы — это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным.

Они выигрывают и играют хорошо. Тренер Спенсер Карбери проделал огромную работу.

Это хорошо для спорта. Это здорово для хоккея. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд", — сказал Уэйн Гретцки.