Гретцки о погоне Овечкина: «Надеюсь, пожму ему руку в том матче, когда он побьет рекорд. “Вашингтон” побеждает, играет хорошо, Карбери проделал огромную работу»

"То, что он делает, — это невероятно. То, что он делает, — это замечательно. То, что он делает, — это здорово для хоккея.
Но что еще важнее, так это то, что его команда играет очень хорошо в этом сезоне. Забивать голы — это одно, но когда ты выигрываешь, это делает хоккей еще более увлекательным.
Они выигрывают и играют хорошо. Тренер Спенсер Карбери проделал огромную работу.
Это хорошо для спорта. Это здорово для хоккея. Надеюсь, я буду там, чтобы пожать ему руку в том матче, когда он побьет рекорд", — сказал Уэйн Гретцки.