Лихачев о том, что Овечкин пил пиво на матче НБА: «Если бы он в России так сделал, ничего не было бы, хотя из-за менталитета бы не поняли, возможно»

Он показывает сейчас такой же результат, что 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте.
— Как вам эпизод с пивом на баскетболе?
— Этот человек — легенда, он может себе позволить пива.
Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли, — сказал нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачев.
Овечкин посетил матч «Вашингтона» и «Бостона» в НБА. Он выпил пива и сделал фото с баскетбольным мячом.