Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо» — 501-й первый ассист за карьеру в НХЛ. Он первым из россиян пересек отметку 500

Первых ассистов на счету Малкина теперь 501 (61,3% от общего числа). Он пересек отметку 500 первым из россиян. В топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 431), Сергей Федоров (421), Александр Могильный (374) и Павел Дацюк (359).