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Малкин сделал передачу в матче с «Колорадо» — 501-й первый ассист за карьеру в НХЛ. Он первым из россиян пересек отметку 500

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Коди Глэссу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:6).

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 25 (6+19) очков в 30 играх при полезности «минус 13».

За карьеру в рамках регулярок — 1321 (504+817) балл в 1175 играх.

Первых ассистов на счету Малкина теперь 501 (61,3% от общего числа). Он пересек отметку 500 первым из россиян. В топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 431), Сергей Федоров (421), Александр Могильный (374) и Павел Дацюк (359).

Среди действующих российских хоккеистов в топ-5 входят Малкин, Овечкин, Никита Кучеров («Тампа», 348, 7-е место среди всех), Артемий Панарин («Рейнджерс», 317, 8-е) и Владимир Тарасенко («Детройт», 185, 21-е).

Рекорд лиги по числу первых передач принадлежит Уэйну Гретцки (1324). Лучший результат среди действующих игроков у Сидни Кросби («Питтсбург», 633, 12-е место в общем зачете).