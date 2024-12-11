Новиков об Овечкине: «Это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но Саша своим мужеством отвлекает людей от забот, проблем, злобы, показывает хороший пример»

Условно говоря, это не Кашпировский, конечно, который заряжает что-то, но тем не менее своим мужеством он отвлекает людей от каких-то забот, проблем, злобы и показывает хороший пример. И когда он получил травму, многие ведь переживали, и переживали не только в России и обсуждали этот вопрос. Такие болельщики есть во всем мире и во всех видах спорта.