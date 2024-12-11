Юрчо об Овечкине: «Настоящий русский медведь! Надеюсь, он побьет рекорд! Ови заслуживает того, чтобы обойти Гретцки»

— Когда я в первый раз играл с Александром, я был в шоке от того, какой он большой. Настоящий русский медведь! Помню, как я стоял с Ови на вбрасывании во время Олимпиады в Сочи и поражался его габаритам. — Как думаешь, Овечкин побьет рекорд Гретцки?- Я очень надеюсь, что он побьет рекорд! Каждый раз после матчей «Вашингтона» я проверяю статистику в надежде, что Овечкин забил. Я считаю, что он заслуживает того, чтобы обойти Гретцки. Надеюсь, что это произойдет уже в этом сезоне, — сказал словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо, ранее выступавший в НХЛ.39-летний Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).