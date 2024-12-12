Нерва и зрелищ: что ждать от хоккейной сборной на главном турнире года

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала, в котором сборная России сыграет против команд Белоруссии, Казахстана и сборной легионеров КХЛ.
Доминирование игроков СКА в составе сборной России постоянно вызывало вопросы, но предстоящий Кубок Первого канала — не тот случай, когда стоит подчеркивать чрезмерную пристрастность тренерского штаба при определении кандидатов. В идеальном мире состав был бы другим. Однако в условиях международной изоляции, окончания которой пока не видно, внутри лиги к таким событиям относятся более снисходительно.
Те, кто хочет
Известно, что некоторые клубы совершенно не горели желанием отпускать своих игроков в национальную команду. И у такого подхода, наверное, тоже есть своя логика. Насыщенный календарь КХЛ выматывает силы, и передышка нужна даже железным людям. С этим связана и закономерная ставка на молодых игроков — средний возраст команды составит 24,5 года. Они быстрее восстанавливаются и лучше справляются с нагрузками. Предстоящий турнир — не дружеский междусобойчик и легкая прогулка, вспомните, какие страсти на нем кипели год назад.
Отсюда и большое представительство игроков СКА. Они на все согласны, и лететь им через полстраны не надо. Приглашение опытных Кузнецова, Григоренко и Плотникова тоже вполне объяснимо. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на самой вместительной хоккейной арене в мире, поэтому местная публика с большей охотой пойдет на тех, кто ближе ее сердцу. С точки зрения рекламы и продвижения это тоже правильный шаг, учитывающий интересы спонсоров. Яркие и узнаваемые персоны на билбордах им необходимы.
В составе сборной России помимо представителей СКА тоже хватает ярких игроков, которые отлично выступают в КХЛ в чемпионате. Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский творит чудеса в каждом матче. Данил Аймурзин из «Северстали» постарается заявить о себе без привычного партнера по тройке Кирилла Пилипенко. Шикарная тройка из ЦСКА — Абрамов, Соркин, Полтапов — очень заметна. Она сильно помогла своей команде пройти с минимальными потерями через кризис первых месяцев. На турнире в Санкт-Петербурге будет за кем последить.
Однако даже с учетом вышеперечисленных обстоятельств несколько смущает общее количество приглашенных хоккеистов. Российская команда проведет на Кубке Первого канала всего три матча, поэтому вызов сразу 4 вратарей, 11 защитников и 18 нападающих выглядит перебором. Вероятно, на этот вопрос лучше и во всех подробностях ответит руководство сборной. Если такой подход поможет обыграть всех соперников с крупным счетом и пошуметь как следует в медийном пространстве, значит, он оправдает себя. Но в настоящий момент в этом нельзя быть уверенным на все сто процентов. Следовательно, у турнира есть еще одна интрига.
Состав легионеров
Кубок Первого канала внезапно приобрел новое значение и становится потенциально крайне интересным событием. Это стало очевидно после того, как лига опубликовала состав сборной мира КХЛ, которую на турнире будет тренировать легендарный Майк Кинэн. Ее сложно назвать идеальной командой, учитывая, что всех сильнейших пригласить не удалось. Но она разом поднимает статус турнира. Нет ничего принципиальнее и интереснее, чем матч в формате «наши против не наших» на самой вместительной хоккейной арене мира. Интриги, нерва и зрелища от сборной мира КХЛ стоит ждать уже в первом матче против «России 25» во главе с Романом Ротенбергом.
Идея председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко по созданию команды из легионеров изначально выглядела красиво. Но ранее приходилось сомневаться в том, что организаторам удастся оперативно сформировать сильную банду. Они решали проблему оперативно, не стесняясь в методах. Уломать иностранцев, у которых давно куплены билеты и запланированы встречи с родными, непросто, но это же не значит, что надо со всеми сразу портить отношения. Менеджерам лиги надо было озаботиться кадровым вопросом сильно заранее.
Однако в итоге картина получилась более-менее приличной. Яшкин, Петан, Хмелевский, Барак, Гальченюк, Ружичка, Шулак — яркие по меркам КХЛ игроки, которые всегда интересны публике. Причем не только в Санкт-Петербурге, а в городах, где базируются их клубы. По нашей информации, легионерам положены премиальные за участие в турнире и отдельные победы. Этот факт дает ясно понять, что иностранцы отправятся в Северную столицу не только за изучением меню роскошных заведений на улице Рубинштейна.
Год назад одним из участников турнира вместо отказавшихся китайцев стала команда, состоявшая преимущественно из игроков ВХЛ и нескольких молодых звезд из КХЛ типа Хуснутдинова и Грицюка. Ей нельзя было отказать в старании и самоотдаче. «Звезды и ВХЛ» даже наказали за самоуверенность сборную Белоруссии. Но с точки зрения раскрутки турнира и поднятия его значимости эта команда мало что дала. Сборная мира КХЛ данную задачу решила автоматом.
Михаил Зислис, Артур Хайруллин