Нерва и зрелищ: что ждать от хоккейной сборной на главном турнире года

Однако даже с учетом вышеперечисленных обстоятельств несколько смущает общее количество приглашенных хоккеистов. Российская команда проведет на Кубке Первого канала всего три матча, поэтому вызов сразу 4 вратарей, 11 защитников и 18 нападающих выглядит перебором. Вероятно, на этот вопрос лучше и во всех подробностях ответит руководство сборной. Если такой подход поможет обыграть всех соперников с крупным счетом и пошуметь как следует в медийном пространстве, значит, он оправдает себя. Но в настоящий момент в этом нельзя быть уверенным на все сто процентов. Следовательно, у турнира есть еще одна интрига.