Юрчо о Дацюке: «Заслужил включение в Зал славы. Он трудоголик, оставался после каждой тренировки, работал с кем-то один на один — старался обыграть»

— Его включение в зал славы было лишь вопросом времени. Дацюк был великолепным игроком. Я рад, что смог поиграть с ним на старте моей карьеры в НХЛ — это большая привилегия. Дацюк — замечательный хоккеист и не менее хороший человек, так что он безусловно заслужил включение в Зал славы. — Может, вспомнишь какие-то интересные истории, связанные с Дацюком?- Дацюк оставался после каждой тренировки и работал с кем-то один на один. Он старался обыграть оппонента, у него здорово получалось контролировать шайбу. Могу сказать, что он всегда работал над своими навыками. Павел — настоящий трудоголик. Таким я его запомнил. — Ты на связи с Павлом Валерьевичем?- Нет, я не виделся с ним со времен «Детройта», — сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.