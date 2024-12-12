Маршанд об 1:8 от «Виннипега»: «Это назревало. Как тренируешься — так и играешь. “Бостон” плохо выполнял игровые задания, нам нужно лучше работать на занятиях»

«Это назревало. Наши тренировки были небрежными, мы плохо выполняли игровые задания, и это переходит в матчи. Как тренируешься — так и играешь, все начинается с этого, а мы были недостаточно хороши. Нам нужно лучше работать на тренировках, и это отразится на нашей игре.[»Джетс«] были очень хороши. Они играли здорово, а мы — нет. Мы плохо выполняли свои задачи, терялись в обороне и проигрывали единоборства. Так что да, они сыграли хорошо, реализовали свои моменты, а у нас был неудачный матч», — сказал капитан «Бостона» Брэд Маршанд.