Шестеркин — вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31

Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков соперника из 31 и стал второй звездой встречи. Первой назвали защитника «Рейнджерс» Адама Фокса (1+2), третьей — вратаря «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконена (25 из 28 бросков).В этом сезоне российский вратарь провел 21 матч в чемпионате, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 91,1% бросков.