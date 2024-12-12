Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеркин — вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31

«Рейнджерс» одержали победу со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков соперника из 31 и стал второй звездой встречи. Первой назвали защитника «Рейнджерс» Адама Фокса (1+2), третьей — вратаря «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконена (25 из 28 бросков).В этом сезоне российский вратарь провел 21 матч в чемпионате, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 91,1% бросков.