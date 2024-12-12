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Панарин сделал передачу в игре с «Баффало». Форвард «Рейнджерс» набрал 35 очков в 28 матчах сезона

«Рейнджерс» выиграли 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Нападающий команды Артемий Панарин отметился передачей в первом периоде встречи, когда Мика Зибанежад забросил шайбу в большинстве. Также в этом матче Панарин набрал показатель полезности «минус 1», нанес два броска по воротам и провел на льду 18:32 (3:30 — в большинстве).В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 35 (15+20) очков в 28 матчах чемпионата.