Владелец «Миннесоты» об истекающем контракте Капризова: «Это приоритет. Нам нужен Кирилл. Подписать его надолго — часть стратегического плана»

«Это наш приоритет. В этом нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Нам нужен Кирилл. Он важная часть нашего будущего. Мы это понимаем. Билл Герин уже думает над этим. Как мы это сделаем? Мы должны понять, каким будет потолок зарплат. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать с ним контракт на как можно более длительный срок», — сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд. В этом сезоне Кирилл Капризов набрал 43 (18+25) очка при полезности «плюс 21» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.