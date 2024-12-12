Морозов о том, что хоккей — национальный вид спорта: «Видим, что популярность только растет. Радует, что изоляция сборных не повлияла на народную любовь»

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. «Ничего удивительного: это самая динамичная спортивная игра — а значит, самая зрелищная. Радует, что изоляция наших сборных команд не повлияла на народную любовь. Лига и ФХР принимают верные шаги по популяризации хоккея и работе с аудиторией всех возрастов. Мы видим, что популярность хоккея в последние годы только растет: наши показатели посещаемости матчей бьют все рекорды. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Такие опросы ВЦИОМ помогают понимать, насколько правильно мы движемся и развиваемся, а также мотивируют и придают нам силы продолжать работу, чтобы хоккей завоевывал новых поклонников», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.