Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»

«Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы сборной СССР на чемпионатах мира, Олимпийских играх, соперничество со сборной Канады. Российская национальная команда стала достойным преемником — на обеих последних Олимпиадах сборная играла в финале, стала чемпионом в 2018 году. Мы воспитали невероятное количество звезд мирового уровня: весь мир следил за тройкой Валерий Харламов — Владимир Петров — Борис Михайлов, русской пятеркой в “Детройте”, а сейчас считает шайбы Александра Овечкина, который вот-вот станет лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги», — сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.