Третьяк рассказал о популярности хоккея в России

«Результат этого опроса говорит о том, что ФХР работает, привлекает болельщиков. Хоккей всегда был популярен в нашей стране, хотя в мире популярнее считается футбол. Не везде же есть зима. Да и в нашей стране футбол любят. То, что именно хоккей признали национальным видом спорта, дает высокую оценку работы федерации. ФХР, КХЛ, ВХЛ, Ночная лига, президент РФ, журналисты — все одна семья, которые делают вклад к привлечению внимания к нашему виду спорта», — сказал Третьяк журналистам.