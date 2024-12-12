Третьяк рассказал о популярности хоккея в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккей всегда был популярен в России, несмотря на то, что в мире футбол считается более популярным, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, комментируя данные опроса ВЦИОМ.
Ранее в четверг ВЦИОМ опубликовал результаты опроса на тему, какой вид спорта можно считать национальным в России. Самым популярным ответом оказался хоккей, так заявили 27% респондентов. Вторым и третьим по популярности ответом стали фигурное катание и футбол. Их назвали национальным спортом РФ 9% опрошенных.
«Результат этого опроса говорит о том, что ФХР работает, привлекает болельщиков. Хоккей всегда был популярен в нашей стране, хотя в мире популярнее считается футбол. Не везде же есть зима. Да и в нашей стране футбол любят. То, что именно хоккей признали национальным видом спорта, дает высокую оценку работы федерации. ФХР, КХЛ, ВХЛ, Ночная лига, президент РФ, журналисты — все одна семья, которые делают вклад к привлечению внимания к нашему виду спорта», — сказал Третьяк журналистам.